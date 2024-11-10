Üye Girişi
Haberler

Başkan Oral'dan 10 Kasım mesajı

Başkan Oral'dan 10 Kasım mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, aramızdan ayrılışının 86'ıncı yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, özlemle ve rahmetle andıklarını belirten ETB Başkanı Oral; "Türkiye Cumhuriyeti'ni daha yükseklere taşımak, devletimizi dünyanın 10 güçlü ülkesinden birisi yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Onun çizdiği hedefler, mücadelesi ve halkına olan güveni her daim bize rehber olacaktır" dedi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir liderdir. Atatürk, savaş meydanlarında askeri dehasıyla olduğu kadar, ekonomik gelişme yönünde ortaya koyduğu vizyon ile de Türkiye'nin ufkunu açmıştır. 10 Kasım tarihi, Türk milleti için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda sahip olduklarımızın değerini bilme ve onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığına saygı gösterme günüdür. Bir milletin geleceğinin nasıl değişebileceğini dünya tarihine yazdıran Atatürk'ün "Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir." sözünü daima ilke edindik. İş dünyası olarak, ekonomimizi büyütme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz de bizden sonraki nesiller de, ülkemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 86'ıncı yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel deftere düştüğü mesaj

 Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.