Başkan Önsay: 'Vatandaşlarımız normal doğalgaz sarfiyatlarına devam etsinler'

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, bedava doğalgaz ve yapılacak indirimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, vatandaşların normal sarfiyatlarına devam etmesini ve 31 Mayıs tarihi itibarıyla 24 Nisan'dan itibaren kullandıkları doğalgazın tamamının ücretsiz olacağını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerde ve mabetlerde kullanılan doğalgazın 1 ay boyunca tamamının, 1 yıl boyunca da 25 metreküplük kısmının ücretsiz olacağını açıkladığını hatırlatan Mustafa Önsay, "Kütahya'da da bu uygulama aynı şekilde yapılacaktır. Bugün bizim kontörlü olan sayaçlarımızla ilgili vatandaşlarımızın bir takım sıkıntıları olduğu dile getiriliyor. Doğalgaz şirketlerinin ortak aldığı karara göre, Kütahya'da uygulama şu şekilde gerçekleşecek. Firmalar bu günlerde okuma yapacakları sayaçlarda, sonra 31 Mayıs tarihinde ikinci bir okuma yapacaklar. Bu iki tarih arasında kullanılmış doğalgaz metreküpü ne kadarsa bu kontörler hemen sonrasında vatandaşımızın kartlarına ücretsiz yüklenecek. Vatandaşlarımızın şu anda gidip yükleme noktalarında bir şekilde kontör talebinde bulunması harcanacak kontörün belirsizliği sebebiyle herhangi bir yükleme yapılamamaktadır. O yüzden vatandaşlarımızın normal sarfiyatlarına devam etmesi ve 31 Mayıs tarihi itibarıyla 24 Nisan'dan itibaren kullandıkları doğalgazın tamamının ücretsiz olacağını bilmeleri bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor. Sonuç itibarıyla şu anda orada ücretsiz bir kontör yüklemesi yapılmamasının sebebi kullanılacak miktarın belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. Şu anki durumda faturalı sayaçlarda normal zamanlarda okuma yapılacak ve fatura sıfır olarak oluşturulacaktır. Kontörlülerde de bahsettiğim gibi 31 Mayıs'ta yapılacak olan sayaç okumada, 24 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında ne kadar gaz harcadılarsa o kadar metreküpü ücretsiz kartlarına Çinigaz'dan kartlarına yükletebilecekler" dedi.(EFE-) - KÜTAHYA