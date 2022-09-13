Başkan Önsay: 'Kütahya'ya bin 800 konut hayırlı olsun'

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Türkiye genelinde 500 bin konut projesi çerçevesinde Kütahya il genelinde bin 800 adet konut yapılacağını söyledi.

Önsay, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtım törenine katıldık.Cumhurbaşkanımız bu kampanyanın, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını projesi olduğunu belirtmiştir. Bizlerde bu muazzam projenim vatandaşlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Projede Kütahya il genelinde bin 800 konut yapılacak" diye konuştu.

Önsay, müracaatların yarın başlayacağını sözlerine ekledi.(EFE-) - KÜTAHYA