Başkan Önsay: 'Gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için mutlaka oyunuzu kullanın'

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, seçmenlere seslenerek, "Ülkemize, vatanımıza sahip çıkmak, çocuklarımıza, gelecek nesillere gelişmiş, güçlü, sözü dinlenir bir Türkiye bırakmak için mutlaka oylarınızı kullanın" dedi.

Seçim günü için Sonuç Alım Sistemi kurduklarını dile getiren Başkan Önsay, "An be an sonuçların anlık olarak girileceği, gençlerimizin görev alacağı Sonuç Alım Sistemi (SAS) diye tabir ettiğimiz bir sistem oluşturduk. Burada 68 tane gencimizle Genel Merkezimizle uyumlu deneme yaparak Sonuç Alım Sistemine hazırlandık. Bu sandık başında bizim resmi üyelerimiz ile bu sistemi alacak genç kardeşlerimizi irtibatlandırdık. Tüm Kütahyalı hemşerilerimize çağrımız şudur, Sandığa gidip, vatanımızın birliği ve huzuruna sahip çıkmaları ve 'Eyvah' dememek için mutlaka oylarını kullanmalarıdır. 21 yılda ülkemizi baştan başa imar eden, halkımızın refahını yükseltmek için hizmeti tabana yayan, Ülkemizi dünya çapında özlemini duyduğumuz saygınlığa ve etkinliğe ulaştıran Recep Tayyip Erdoğan' sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kütahya özelinde 5 yeni genç, dinamik milletvekili adaylarımızla Türkiye Yüzyılı hedefi içinde Kütahya Yüzyılını gerçekleştirmek üzere hazırız. Kütahyalı hemşehrilerimizden ülke çapında ses getirecek ve şehrimize ait taleplerde elimizi güçlendirecek bir destek bekliyoruz.Tarih boyunca nasıl Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olduysak Türkiye Yüzyılının da şehri olacağımıza inancımız tamdır" diye konuştu. - KÜTAHYA

