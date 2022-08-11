Aydın yerel haberi: Germencik Belediyesi'nden Aşure Hayrı

Aydın yerel haberi... Germencik Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Germencik Kent Meydanı’nda aşure hayrı yaptı.

Germencik Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Germencik Kent Meydanı'nda aşure hayrı yaptı.

Yaklaşık 2 bin kişilik aşure hayrına yurttaşlar ilgi gösterirken, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de kazanın başına geçti. Aşure ikramından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Germencikliler, Başkan Öndeş'e teşekkür etti.

Etkinliğin ardından Öndeş, şunları söyledi:

"Mübarek Muharrem ayı vesilesiyle Germencik Kent Meydanı'nda birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan aşurelerimizin ikramını gerçekleştirdik. Yarın da nasip olursa Ortaklar Mahallemizde aşure ikramı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza afiyet olsun dileklerimi sunuyor, bolluk ve bereketin yuvalarından eksik olmamasını diliyorum."