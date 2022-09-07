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Başkan Öndeş, fen liselerini kazanan öğrencilere hediye verdi

Yerel Haberler

Başkan Öndeş, fen liselerini kazanan öğrencilere hediye verdi

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, fen liselerini kazanan 13 öğrenciye hediye verdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, fen liselerini kazanan 13 öğrenciye hediye verdi. Başkan Öndeş, "Çocuklarımızın geleceği hepimizin geleceği, her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede eğitim gören ve 2022 Yılı Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) derece elde ederek, çeşitli illerdeki fen liselerine girmeye hak kazanan 13 öğrenciyi tebrik etti. Yeni öğretim yılında farklı okullarda eğitim hayatlarını sürdürecek 13 öğrenciyi ziyaret eden belediye personelleri Belediye Başkanı Öndeş'in hediyelerini de takdim etti. 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere başarı dileyen Belediye Başkanı Öndeş, "Eğitimin temel amacı, bireyleri hayata kazandırmak ve onları hayatta doğru bir şekilde yönlendirebilmektir. Velilerimize ve öğretmenlerimizi, böylesine başarılı evlatlar yetiştirdikleri için kutluyorum. Çocuklarımızın geleceği hepimizin geleceği, her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fuat Öndeş Germencik LGS Yerel Haberler

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