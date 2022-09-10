Başkan Öndeş esnaf buluşmalarına devam ediyor

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik ve Ortaklar sanayi siteleri, çarşı ve İstasyon Mahallesi esnaf buluşmalarının ardından "6. Esnaf Buluşması Kahvaltı Programı" Naipli Mahallesi esnafıyla devam etti. Başkan Öndeş, ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen bahane yerine hizmet ürettiklerini söyledi.

Naipli Mahallesi'ndeki esnafla bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sorunları dinledi. Germencik Belediyesi'nin birim amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıya Ortaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Birol Şimşek de katıldı. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği programda öneri ve talepler tek tek not edildi. Belediye olarak ilçe vizyonunu daha ileriye taşımak adına gayret sarf ettiklerini dile getiren Başkan Öndeş, vatandaşların sorununu çözme konusunda siyaset ayrımı gözetilmediğini vurguladı.

"Yakamda Türk bayrağı var, siyaset yok"

Ülke olarak yaşanan ekonomik buhrandan herkesin etkilendiğini ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır!" sözüne de atıfta bulundu. Geride kalan 3 buçuk yılda proje ürettiklerini vurgulayan Başkan Öndeş, şöyle devam etti: "Ekonominin durumu, muhalif bir belediye olmamız gibi hiçbir şeyi bahane etmedik, proje ürettik. Halkımız ve esnafımızla bir arada bulunarak, şirin ilçemizi bir adım daha ileriye götürmek için elimizi taşın altına koyduk ve var gücümüzle çalışıyoruz. Sokakta ya da kahvede dedikodu yapmak yerine, ilgili soruların, direkt muhataplara sorulması için bazı noktalarda toplantılar düzenliyoruz. Benim yakamda Türk bayrağı var siyaset yok. Klasik siyaset çekişmesi memleketi bir adım öteye götürmez. Bu taktiğin memlekete bir katkı koymadığını öğrenip, siyaset yapmadan iş yapanla birlikte yürümek lazım."

"Zor günleri beraber atlatacağız"

Germencik Belediyesi'nin 108 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Başkan Öndeş, "Belediyeye baktığımızda 100 yıllık bir belediyeye benzemiyor. Cennet gibi yerlerdeyiz ama bir şeyleri eksik yapmışız. Çocuklarımız burada büyüyor, karnımız burada doyuyor. Göreve geldiğimizden bu yana 'işim görülmedi' diye bir tek kişi bile çıkmaz. Bütün birimlerimiz, personelimiz; vatandaşımızı güler yüzle karşılayıp işini görmeye çalışıyor. Memleketin bu zor günlerinden beraber geçeceğiz. Esnafıyla, vatandaşıyla birlikte herkes üzerine düşeni yaparsa bugünler rahatça atlatılır" diye konuştu. - AYDIN