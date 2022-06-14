Başkan Öndeş, doğalgaz çalışmalarının başladığını duyurdu

Aydın'ın Germencik ilçesinde Nisan ayında doğalgaz çalışmalarının Germencik'te başlayacağı müjdesini veren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çalışmaların başladığını ve ilk kazmanın vurulduğunu duyurdu.

İlçeye doğalgaz verilmesi için yetkili firmanın yatırım planını ve süreci yakından takip eden Belediye Başkanı Öndeş, 2023 yılında başlaması öngörülen çalışmaların öne alınması için girişimde bulunmuştu. Firma temsilcileri ile görüşen ve bu anlamda söz alan Öndeş çalışmaların başladığı müjdesini verdi.

Doğalgaz çalışmalarının başlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; "Milletimizin ve ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik darboğaz sebebiyle gerek alım gücünün düşmesi gerek gün geçtikçe artan fiyatlar dayanılmaz bir hal almış durumda. En önemli temel ihtiyaçlarımızdan ısınma anlamında da ilçemizdeki hali hazırda tek alternatifimiz olan odun kömür fiyatlarındaki durdurulamaz artış sebebiyle doğalgaz çalışmalarının başlatılmasını için harekete geçtik. Malumunuz ilçemizde bulunan zengin jeotermal kaynakların ısınmada kullanılması için yani sıcak suyla ısıtma konusunda da girişimlerde bulunmuştuk ancak sürecin geç kalınması sebebiyle yaklaşan kışı da hesaplayarak mağduriyet yaşanmaması için bir diğer alternatif olan doğalgaza yöneldik. Önümüzdeki kış ayına yetiştirilmesi ve halkımızın sorun yaşamaması için bu çerçevede doğalgaz çalışmalarının bir an önce başlatılması ve çalışma takviminin olabildiğince öne alınması için yetkili firma temsilcileriyle görüşmüş ve söz almıştık. Nihayetinde bugün itibariyle ilçemizde doğalgaz çalışmalarında ilk kazma vuruldu, yetkili firma faaliyetlere başladı. İlçemize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel