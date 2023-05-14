Başkan Ömer Selim Alan oyunu kullandı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ailesi ile birlikte Fener İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı.

Zonguldak'ta oy kullanma işlemleri başladı. Saat 08.00 itibariyle vatandaşlar oylarını kullanacakları binalara geldi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan eşi Ceyda Alan ile birlikte oyunu kullanmak üzere Fener İlkokulu'na geldi.

Burada görevlilerden oy pusulası ve mührü alarak kabinde 1116 sayılı sandıkta oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Alan, "Temennimiz bugüne kadarki süreçte hem Zonguldak'ımız hem ülkemizde gayet centilmence bir seçim yarışı, seçim ortamı oldu. Adaylar, liderler anlattılar vatandaşımızdan oy istediler. Bizler de Zonguldak'ımızda bütün teşkilatlarımızla beraber Meclis üyemiz, mahalle teşkilatımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, belediye başkanlarımız derken hep beraber biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve adaylarımız için sahalardaydık. Gerçekten Zonguldak'ımızda bütün partilere teşekkür ediyorum. Zonguldak merkezde bütün yan yana gayet demokratik şekilde, centilmen şekilde kimse birbirine sataşmadan, kırıcı bir söz söylemeden süreci tamamladık. Bugün de sandık başındayız. Hayırlı uğurlu olsun. Inşallah ülkemiz için en hayırlısı olur. Bugün aynı zamanda 14 Mayıs Anneler Günü biliyorsunuz. Başta şehitlerimizin Annemin, eşimin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. İnşallah akşamleyin de sonuç bizim istediğimiz gibi olur. Zaferle sonuçlanır diye. Dua ediyoruz. Hayırlısı ülkemiz için inşallah" dedi. - ZONGULDAK