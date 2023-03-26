Başkan Ömer Günel'den Kuşadası Cemevi'nde gönüllüler ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ni ziyaret ederek Kahramanmaraş depremleri sonrasında yaptıkları yardımlar için teşekkür etti. Başkan Ömer Günel, 6 Şubat depremlerinin ardından Kuşadası halkı ve sivil toplum örgütleri tarafından sergilenen dayanışma örneğinin kendisini gururlandırdığını ifade etti.

Başkan Ömer Günel, Türkiye'nin en büyük 3'üncü Cemevi olan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Ömer Günel, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından kentte faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte afetzedeler için seferber olarak büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergileyen Kuşadası Cemevi'ne teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'nin de eşlik ettiği ziyarette Cemevi yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Ömer Günel'e talep ve ihtiyaçlarını ileterek kendilerine sunduğu destek için teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Başkan Ömer Günel; "Ülke olarak çok büyük bir felaket atlattık. Bu süreçte göstermiş olduğunuz dayanışma ve yardımlaşma örneğini görmek bizleri çok mutlu etti. Hem deprem bölgesine göndermiş olduğunuz yardımlar hem de kentimize gelen depremzede ailelere uzattığınız yardım eli için sizlere teşekkür ediyorum. Kuşadası'nda sergilenen yardımlaşma ve dayanışma örneğini görmek beni çok gururlandırdı" dedi. - AYDIN