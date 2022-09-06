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Başkan Oktay Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi

Yerel Haberler

Başkan Oktay Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi

Marmaris Beediye Başkanı Mehmet Oktay Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personelle bir araya geldi.

Marmaris Beediye Başkanı Mehmet Oktay Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personelle bir araya geldi. Zabıta personelinin haftasını kutlayan Başkan Oktay, özverili çalışmaları için çalışanlara teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Zabıta Teşkilatının 196. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası sebebiyle yerel yönetimlerin toplum içindeki kolluk gücü, Zabıta personelini ziyaret etti. Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve Zabıta Müdürü Muhittin Ergin de hazır bulundu.

1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Oktay, zabıta çalışanlarının zor bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "Siz belediyenin dışarıdaki yüzüsünüz. Neticede zor bir görev yapıyorsunuz. Yer yer vatandaşlarımızın sizleri zorladığını biliyoruz. Ama sakinliğimizi koruyarak ve görevimizi severek yapmaya devam edeceğiz." dedi. Marmaris'in güzel bir sezon geçirdiğini de sözlerine ekleyen Oktay, "Bununla beraber zaman zaman bazı olumsuzluklar yaşıyoruz. Bu konularla ilgili yeni önlemler alacağız. Böylece sizlerin mesaisini zorlaştıran durumları da ortadan kaldıracağız" diyerek sözlerini noktaladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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