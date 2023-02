Başkan Oktay: 'Tek hedef yardımları hızlıca ulaştırmak'

Muğla'nın Marmaris ilçesi, ülke genelinde olduğu gibi depremzedeler için seferber oldu. Belediye ve vatandaşların işbirliği ile depremzedeler için ilk iki günde 3 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. 2 iş makinesini de bölgeye gönderen belediyenin yardım çalışması devam ediyor. Marmaris Belediye Başkan Mehmet Oktay; "Bir an önce orada çok acil olarak yardım bekleyen yurttaşlarımızın imdadına yetişebiliriz" dedi.

Depremzedeler için Marmaris Belediyesi'nin koordinesinde Marmarisli vatandaşların katkılarıyla yardımlar toplanmaya devam ediyor. İlk gün 1, ikinci gün de 2 tır dolusu yardım malzemesini deprem bölgesine gönderen belediye üçüncü gün de yardım kampanyasına devam etti. İki tır dolusu yardım malzemesinin gönderilmesi için çalışmalar yapılırken Belediye ayrıca yeni hizmet binasının inşaatında çalışan iki adet iş makinesini de deprem bölgesine gönderdi.

Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda oluşturulan yardım merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris olarak tüm yüreğimizle depremzedelerin yanındayız" dedi.

Yardımların en hızlı şekilde depremzedelere ulaştırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekleyen Başkan Oktay; "Allah oradaki tüm yurttaşlarımıza yardımcı olsun. Bizler de burada gönüllülerimizle Marmaris halkı ile birlikte topladığımız yardım malzemelerini yola çıkartacağız. İnşallah bir an önce oradaki yurttaşlarımıza bunlar ulaşır. Yol ve hava şartları oldukça zorlu. Özellikle karayollarında yaşanan sıkıntı bu yardımların oraya ulaşmasında zorluk oluşturuyor. Umut ediyoruz ki bir an önce orada çok acil olarak yardım bekleyen yurttaşlarımızın imdadına yetişebiliriz. Toplumsal dayanışmayla bir olarak, birlikte olarak, işi farklı yerlere çekmeyerek sadece ve sadece oradaki insanlarımıza yardımın ulaşması yönünde tüm çalışmalar gerçekleştirilir ve desteklenir. En azından hayatta kalan insanlarımıza bu şekilde destek oluruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar en önemlisi de tüm yardım unsurlarının bölgeye bir an önce ulaşmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA