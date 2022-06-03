Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Zehra Bebek'e Destek Ziyareti - Haberler

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'te yaşayan SMA Tip 1 hastası Fatma Zehra ve ailesini ziyaret etti. Oktay, minik bebeğin yurtdışında uygulanan tedaviyi olabilmesi için destek vereceklerini söyledi.

Marmaris'te yaşayan Dağ ailesinin 8 aylık 'SMA Tip 1' hastası bebeği Fatma Zehra'nın yurtdışında uygulanan ve bedeli 30 milyon lirayı aşan dünyanın en pahalı tedavisine ulaşıp, sağlığına kavuşabilmesi için bağış kampanyası başlatıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Dağ ailesini ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, bu süreçte yanlarında olacağını belirtti.

VALİLİK İZNİ ALINDI

Valilikten izinli yardım kampanyasında Zehra Bebek'in tedavisi için toplanması gereken paranın henüz çok azının toplanabildiğini söyleyen kampanya gönüllüleri, "Doktorlar, bir ay içinde tedavi uygunlanırsa yüzde 98 iyileşme şansı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kampanyayı bu sürede bitirmemiz çok önemli. 3000 bin kişi çevresinden 10 bin lira toplarsa bu miktara ulaşabileceğiz. Sizlerden ve tüm Marmaris halkından destek bekliyoruz" dedi.

"TÜM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Talepleri dinleyen Belediye Başkanı Oktay da ailenin yanında olduğunu belirterek, "Bizler Zehra Bebek'in tedavisinin bir an önce başlaması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Tıpkı Ayaz Bebek için kenetlendiğimiz gibi Zehra Bebek için de kenetleneceğiz. Yeter ki SMA değil, Zehra Bebek kazansın" diye konuştu.

ANKA / Yerel