Başkan Oktay, 'İlk adımından bugüne daima izindeyiz'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlk adımından bugüne daima O'nun izindeyiz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlk adımından bugüne daima O'nun izindeyiz" dedi. Başkan Oktay, 19 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek fener alayı ve Berkay konserine de tüm vatandaşları davet etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 104. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelesinin ilk adımından bugüne daima O'nun izindeyiz" diyen Oktay, "Öngörüsü ve dehasıyla bizi her daim kendine hayran bırakan Atamız milli egemenlik ışığını ancak ve ancak gençlerin geleceğe taşıyacağına inanarak "tüm ümidim gençliktedir" demiştir. Bu yolda gençlerimize destek olmak, geleceğe güven içinde bakabilmelerini sağlamak da bizlerin en önemli görevidir. Mücadelemiz hak, hukuk ve adalet zemininde inşa edilecek aydınlık günler içindir" dedi.

"Birbirinden güzel etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içinde kutlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı 19 Mayıs'ın gururunu ve coşkusunu yaşamak üzere etkinliklerimize davet ediyorum" diyen Başkan Oktay, "Her milli bayramda olduğu gibi bu 19 Mayıs'ı da coşkuyla kutlayacağız. '7'den 70'e Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru' sloganıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikler Marmarislilere bayram coşkusu yaşatacak. Tüm halkımızı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

19 Mayıs Cuma günü kutlamalar sabah saatlerinde düzenlenecek resmi tören ile başlayacak. Saat 09.30'da Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından 10.30'da Şehir Stadı'nda resmi tören düzenlenecek. Saat 20.00 itibariyle Aybüke Albere Atatürk Meydanı'nda dinleyicilerle buluşacak. 20.30'da ise fener alayı düzenlenecek. Ellerinde bayrak ve meşalelerle hareket edecek kortej Atatürk Meydanı'nda sona erecek. Fener Alayı sonrası katılımcıları Atatürk Meydanı'nda kurulan dev sahnede Türk Pop Müziği'nin sevilen sesi Berkay unutulmaz bir konser verecek. - MUĞLA