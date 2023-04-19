Başkan Oktay'dan Ramazan Bayramı mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Şimdi özlediğimiz o bayramları yaşamanın, dostlarımızla kucaklaşmanın, kaybettiklerimizi anmanın zamanıdır" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yaşadığımız deprem felaketinin acısını yüreğimizde hissederek birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın yaşandığı bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Ne mutlu ki bu sene iyi niyetlerimizin, dualarımızın eşlik ettiği iftar sofralarında, yan yana hep birlikte olduk. Aşımızı ve sevgimizi paylaştık. omuz omuza, birlik ve beraberlik ruhuyla aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bayramlar her kesimden insanı buluşturarak birlikteliği yücelten, bizleri sevgiye bir adım daha yaklaştıran ve gönüllerimizin bir olmasını sağlayan yegane günlerimizdir. Şimdi özlediğimiz o bayramları yaşamanın, dostlarımızla kucaklaşmanın, kaybettiklerimizi anmanın, küslükleri bitirmenin zamanıdır. Bu vesile ile Ramazan Bayramı'nın hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini; eski bayramların tadında geçmesini diliyorum. Hepimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun." - MUĞLA