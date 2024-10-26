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Başkan Öksüz güven tazeledi

Başkan Öksüz güven tazeledi
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz güven tazeledi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz güven tazeledi.

AK Parti Sincik İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kurulu tek liste ile yapıldı. Seçimde mevcut Başkan Fikret Öksüz yeniden başkan seçildi. Divan başkanlığını AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Adıyaman İl Koordinatörü Yusuf Coşkun yaptı.

Düzenlenen kongreye Adıyaman Milletvekillerinden İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, Adıyaman il Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve çok sayıda partili katıldı.

Seçim sonrası herkese teşekkür eden Başkan Fikret Öksüz, "AK Parti kurulduğu günden bu yana Sincik ilçemiz her seçimde rekor düzeyde destek vererek üzerine düşeni her zaman yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Partimizde Sincik ilçemize hizmetlerin en iyisini yapma gayretinde olmuştur. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız Asrın felaketinde ilçemizde ciddi manada hasar almıştı. Devletimiz başlattığı kalıcı konut projesi ile ilçe merkezimizde 320 adet deprem komutunu tamamlamış, 480 adet kalıcı köy evi projeleri devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın sözünü verdiği Sincik-Kahta ve Sincik- Malatya yolu için ihale yapılmış önümüzdeki günlerde çalışmaları başlayacaktır. Şahsımı yeniden AK Parti Sincik ilçe başkanlığı görevine layık gören Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, il başkanımıza, milletvekillerimize, parti teşkilatımıza ve Sincik halkına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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