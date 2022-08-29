Başkan Nadir Küpeli: 'Büyük Zaferin 100. yılını gururla kutluyoruz'

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayınladı.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, mesajında 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin kendisini yok etmek isteyen güçlere karşı kazandığı 30 Ağustos Zaferinin 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur, onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Milletinin nice fedakarlıklarla verdiği İstiklal mücadelesini bütün dünyaya haykırdığı ve sonucunu zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos tarihi; kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin şanlı tarihinde açtığı altın bir sayfadır. Bu zafer, tarihten silinmek istenilen bir milletin içinde bulunduğu tüm imkansızlıklara rağmen, varını yoğunu ortaya koyup, milli birlik şuuru ve vatan sevgisiyle kenetlenerek kazandığı ve sonunda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı azmin ve kararlılığın neticesidir. Savaş alanında tarih yeniden yazılırken, Türk Ulusunun gelişip güçlenmesinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de engellenemeyeceğinin en anlamlı mesajı verilmiştir. 26 Ağustos 1071'de kazanılan Malazgirt Zaferi Anadolu'nun kapılarını milletimize açtığı gibi Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran 30 Ağustos zaferi de Anadolu'nun ebedi olarak Türk vatanı olmasını perçinlemiştir. Ülkemiz için 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle tayin ettiği önemli bir gündür. Milletimiz asırlar boyunca saygı, sevgi ve hoşgörü iklimi içinde devam ettirdiği yaşama kültürüyle tüm dünyaya örnek bir karaktere sahip olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti; tarih boyunca her badireyi barış, kardeşlik ve birlik ve beraberlik ruhu ile aşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine zarar vermek isteyenler, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğramaya mahkumdur. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum." - ESKİŞEHİR