Başkan Muzaffer Bıyık'ın acı günü - Haberler

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Başkan Muzaffer Bıyık'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Muzaffer Bıyık'ın acı günü

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın babası Hacı Ahmet Bıyık (80), memleketi Kastamonu'da geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın babası Hacı Ahmet Bıyık (80), memleketi Kastamonu'da geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın babası Hacı Ahmet Bıyık, memleketi Kastamonu'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etti. Evinde rahatsızlanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın babası yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Başkan Muzaffer Bıyık, babasına son görevini yerine getirmek için memleketi Kastamonu'ya gitti. 4 çocuk babası olan Hacı Ahmet Bıyık'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kastamonu Daday Aktaştekke Köyü'nde toprağa verilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muzaffer Bıyık, Kalp Krizi, Kastamonu, Yerel, Haberler

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