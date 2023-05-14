Başkan Mustafa Önsay oyunu kullandı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Ticaret Borsası İlkokulu'nda kullandı.

Önsay ve eşi Azime Önsay oy verme işlemini, saat 11.00'da Bölcek Mahallesi'ndeki Ticaret Borsası İlkokulu'nda 1110 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Önsay, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Önsay, "Vatandaşlık vazifemizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık. Seçimlerin milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum inşallah. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde seçim sürecini tamamlarız. Demokrasinin en önemli unsuru seçimler. Bu itibarla bizde AK Parti olarak tüm bu süreç içerisinde ortaya koyduklarımızı, yaptıklarımızı bundan sonra yapmayı planladıklarımızı halkımızla paylaşmak noktasında hareket ettik. Sonuç itibarıyla milletimizin takdiridir. Seçimler ülkemizin istikrarına istikametine, güven ve huzurunun devamına sebep olacak. Bunu temenni ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur" dedi. - KÜTAHYA