Başkan Mustafa Önsay: 'Muhalefet milli iradeye ipotek koyuyor'

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, muhalefetin milli iradeye ipotek koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Ak Parti'ye oy veren vatandaşlara yapılan hakaretlerin seçimlerden sonra arttığını dile getiren Önsay, "Bu durum 'yeter ki Erdoğan gitsin' söylemlerinin neticesidir. Sorumlusu algıyla, yalanlarla, iftiralarla siyaset yapan muhalefettir. Muhalefetin Erdoğan nefreti ve iktidar olma hırsı vatandaşlarımızın birliğine gölge düşüyor "dedi.

Son günlerde muhalefet partilerince kutuplaştırıcı siyaset kullanıldığını söyleyen Başkan Önsay, "Algı oyunlarıyla ve yalan dolan siyasetinizi bırakmadığınız sürece 40 yıl daha seçim kazanmayacaksınız. Yine yaptığınız algı ve türlü oyunlarla vatandaşlarımızın birlikteliğini, beraberliğini bozamayacaksınız. Kütahya'da buna müsaade etmem" diye konuştu.

Kütahya'da CHP seçmeninin devletine, milletine, bayrağına bağlı olan vatandaşlar olduğunu bildiğini belirten Önsay, "Bizler Kütahya'da CHP'ye oy veren bir vatandaşımıza bu güne kadar hakaret etmedik, etmiyoruz. Edenlere de müsaade etmeyiz. İnsanlara görüşlerinden dolayı hakaret içeren ithamlarda bulunmak milli iradeye saygısızlıktır. Muhalefet maalesef toplumda bu tür söylemlere yol açıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşlarımız bugün hakaretlere maruz kalıyor. Bu yanlıştır, ayıptır. Demokrasiye aykırıdır. Kütahya'da bütün halkımız değerlerine, vatanına milletine bağlı insanlardır. Seçmen dediğiniz, bu ülkenin vatandaşlarıdır. Görüşlerine göre değerlendirip ne AK Parti seçmeni ne de CHP seçmeni olan vatandaşlarımıza hakaret edilmesine müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

"Kütahya'da yine birinci partiyiz"

Seçim sürecinde muhalefetin doğruluktan bahsederken her gün yalana başvurduğunu söyleyen Önsay, "Bunun faydasının olmadığını görmeleri lazım. Doğruluktan yana olmaları lazım. Ağızlarından çıkan sözlere dikkat etmeleri gerekli, farklı görüşten vatandaşlarımızı birbirine düşürerek siyaset yapılmaz. AK Parti Teşkilatı olarak görüşleri ne olursa olsun bizim tüm vatandaşlarımıza bir hürmetimiz, saygımız vardır. Aynı tavrı muhalefet yönetimlerinden de bekleriz" diyerek taraflarına yapılan algı oyunlarına, yalanlara, iftiralara rağmen aldıkları oy oranının yüksekliğinden dolayı Kütahya'nın güvenine teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Muhalefetin birçok algı oyununa ve yalan siyasetine rağmen Kütahya'da yine birinci parti olarak çıkmayı başardıklarını ifade eden Mustafa Önsay, kaybettikleri her oydan da ders çıkaracaklarını vurguladı. Muhalefetin de artık büyük dersler çıkarmasının çağrısını yaptı.

Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti vekilleri ile vatandaş arasındaki bağın hiç kopmayacağını belirten Önsay, "Çok şükür yine Kütahya AK Parti'ye çok büyük destek verdi. Bilhassa şehir merkezinde vatandaşımızın desteğine çok teşekkür ediyoruz. Demek ki neymiş? Bunca yalana dolana rağmen biz doğruyu söylemeye, doğru olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023