Üye Girişi
Haberi Paylaş
Başkan Mustafa Önsay: 'En güçlü şekilde yeniden başlıyoruz, Rabbim yolumuzu açık etsin'

Başkan Mustafa Önsay: "En güçlü şekilde yeniden başlıyoruz, Rabbim yolumuzu açık etsin"

Yerel Haberler

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını belirtti ve "En güçlü şekilde yeniden başlıyoruz.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını belirtti ve "En güçlü şekilde yeniden başlıyoruz. Rabbim yolumuzu açık etsin" dedi.

Başkan Önsay, "AK Parti davamız 20 yıldır olduğu gibi, yine bu seçimlerde de ülke genelinde ve şehrimizde birinci parti olarak çıkmıştır. Cumhurbaşkanımıza milletimiz desteğini en iyi şekilde verdi. Bizlere oy veren vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ilimizden 3 milletvekilimizi meclise gönderdik. Bizlere teveccüh gösteren, oy veren vermeyen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni Milletvekillerimizle daha güçlü bir şekilde hizmet etmek için hazırız. Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. En güçlü şekilde yeniden başlayoruuz. Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

AK Parti Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title