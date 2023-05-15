Başkan Mustafa Önsay: 'En güçlü şekilde yeniden başlıyoruz, Rabbim yolumuzu açık etsin'

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını belirtti ve "En güçlü şekilde yeniden başlıyoruz. Rabbim yolumuzu açık etsin" dedi.

Başkan Önsay, "AK Parti davamız 20 yıldır olduğu gibi, yine bu seçimlerde de ülke genelinde ve şehrimizde birinci parti olarak çıkmıştır. Cumhurbaşkanımıza milletimiz desteğini en iyi şekilde verdi. Bizlere oy veren vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ilimizden 3 milletvekilimizi meclise gönderdik. Bizlere teveccüh gösteren, oy veren vermeyen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni Milletvekillerimizle daha güçlü bir şekilde hizmet etmek için hazırız. Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. En güçlü şekilde yeniden başlayoruuz. Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA