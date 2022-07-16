Başkan Mustafa Işık : 'Milletimizin iradesinin üzerinde güç yoktur'

15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Gürsu'da düzenlenen programlarda, şehitler anıldı, millet iradesi ve birlik olma ruhu vurgulandı.

Gürsu protokolünün şehitlik ziyaretiyle başlayan anma etkinlikleri çerçevesinde, Gürsu protokolünün katılımıyla, Gürsu Spor Fabrikası bahçesinde, şehitler anısına fidan dikimi yapıldı.

Gürsu Merkez Camii'nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve mevlit okunmasının ardından akşam da devam eden programlarla, 15 Temmuz gecesi yaşanan milli mücadele destanı ve kahramanları anıldı.

"Her yıl artan daha gür bir sesle haykırıyoruz; Milletimizin iradesinin üzerinde güç yoktur" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Demokrasimizin ve milletimizin birliğinin zaferi olarak, tarihimize kaydettiğimiz 15 Temmuz gecesinin 6. yıl dönümünde, millet olarak birlik olma duygusunun gücünü, yine Gürsu Kent Meydanı'mızda yaşadık. Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığına, birliğine göz diken hain güçler bilsin ki, vatan toprağımıza sahip çıkmak ve millet olarak birlik olmada hissettiğimiz güç ilelebet artarak devam edecektir. Milletimizin, atalarımızdan devraldığı kadim duygularla geleceğe taşıyacağı bağımsızlık meşalesini söndürmeye kimsenin gücü yetemeyecektir. Millet olarak, ülkemizin aydınlık yarınlarına el ele, omuz omuza, barış, huzur ve güvenle yürümemize kimse engel olamayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz " dedi.

Gün boyu süren etkinlikler çerçevesinde, akşam programında da, Gürsu Kent Meydanı'nda; Ay Yıldız Mehteran Takımı gösterisi, Kuran-ı Kerim tilaveti, kahramanlık türküleri ve şiir dinletisi, belgesel sunumu ve demokrasi nöbeti gerçekleştirildi. Program çerçevesinde, gece 00.13'te hoparlörlerden sela ve dua okundu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel