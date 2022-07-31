Başkan Muhittin Böcek, Günnercik Yayla Şenliği'ne Katıldı - Haberler

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Başkan Muhittin Böcek, Günnercik Yayla Şenliği'ne Katıldı

Başkan Muhittin Böcek, Günnercik Yayla Şenliği'ne Katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, 3’üncü Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği’ne katıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, 3'üncü Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği'ne katıldı.

Antalya'da düzenlenen kültürel etkinliklere destek vermekten mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek çıktığımız bu yolda 19 ilçemizde tüm belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Gün boyu şenlik alanındaki çadırları gezerek halkla sohbet eden Böcek, şenlik alanını dolduran yurttaşlara, şöyle seslendi:

"3 yıl önce 31 Mart seçimlerinde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hizmet etmek için bir yolculuğa çıkmıştık. Ben sen yok, biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek yola çıktık ve halkımızın tercihine, teveccühüne saygı duyacağımızı, 19 ilçemizde tüm belediye başkanlarımızı Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak göreceğimizi söyledik.  Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Şenliğin ilk gününde Sümer Ezgü, ikinci gününde ise Kubat türküleriyle dinleyicilerden beğeni topladı. Böcek, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile birlikte Kubat'a Atatürk portresi hediye etti.

ANKA / Yerel

Muhittin Böcek Gazipaşa Antalya Yerel Haberler

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