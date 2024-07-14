Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, 15 Temmuz'u Anma Mesajı Yayımladı

Bursa Ticaret Borsası ( Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz tarihinin Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının ve vatan sevgisinin en açık göstergelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Özer Matlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve hiçbir zaman da unutmayacağız. 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin birliğine ve bağımsızlığına kasteden hain darbe girişimine karşı gösterilen kahramanca direniş, Türk milletinin tüm dünyaya verdiği demokrasi dersi olarak tarihe geçmiştir. O karanlık gece milletimizin bir ve beraber olduğunda neleri başarabileceğinin en büyük kanıtı olmuş, ülkemizin aydınlık geleceğinde yepyeni bir sayfa açmıştır. Bursa Ticaret Borsası olarak, dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin ve devletimizin yanında yer almayı sürdürecek, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh Türkiye bırakmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizi, demokrasi için, istikrar için, özgürlük için canı pahasına koruyan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - BURSA