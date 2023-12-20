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Onikişubat Belediyesi, 500 öğrenciye bot ve mont hediye etti.

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Onikişubat Belediyesi, 'Gönülleri Giydiriyoruz' projesi çerçevesinde 500 öğrenciye bot ve mont hediyesinde bulundu.

Onikişubat Belediyesi, 'Gönülleri Giydiriyoruz' projesi çerçevesinde 500 öğrenciye bot ve mont hediyesinde bulundu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar büyüyerek devam ediyor.

Şehitler Ortaokulu'nda eğitim gören 500 öğrencinin kışlık mont ve bot ihtiyacı karşılandı.

Başkan Mahçiçek, "Onlara çeşitli hediyeler verdik. Eğitim hayatlarında ufak tefek dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda onlara tavsiyelerde bulunduk. Okulun ihtiyaçları ile ilgili neler yapılabilir öğretmenlerimizle, okul idaremizle beraber onlara baktık. Onikişubat Belediyesi böyle çalışmalara devam edecek inşallah. Fırsat eşitliğini sağlamak bakımından okullarımızın arasında ve öğrencilerimizin arasında belediyemizin devreye girerek yardımcı olabileceği konular noktasında her zaman eğitim camiamızın yanında olmaya gayret edeceğiz inşallah" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hanefi Mahçiçek Yerel Haberler

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