Başkan Lütfü Savaş: 'İktidarın Kurduğu Cümleler Toplumun Gerçekleriyle Taban Tabana Zıt'

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye ekonomisine ilişkin "İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. İktidarın kurduğu güzel cümlelerle toplumun yaşadığı hayat taban tabana zıt" dedi.

HBB Başkanı Savaş, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve Hatay gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaş, ilçelerde yaptığı esnaf ve STK ziyaretlerinde herkesin yüksek maliyet ve faturalardan şikayetçi olduğunu kaydederek, "Esnaf elektrik faturalarının can yaktığını söylüyor. Suriyeli esnafın kaçak çalıştığını, ucuz iş yaptığını ifade ediyor. Şoför esnafı zamlardan dertli. Çiftçi zor durumda. Elektriğe yüzde 400 zam yapılmış. İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. İktidarın kurduğu güzel cümlelerle toplumun yaşadığı hayat taban tabana zıt" diye konuştu.

İktidarın açıklamalarının halkta bir karşılığı olmadığını söyleyen Savaş, "Petrolün varili 137 dolarken 3 liraya mazot alıyorduk. Varil 97 dolar oldu ancak mazotu 25 liraya alıyoruz. Toplum bu hale neden düştüğümüzü irdeliyor. 21 yıldır bizi aynı iktidar yönetiyor. Dış güçler değil. Alman ekonomisi dünyanın 4'üncü büyük ekonomisi. Bu ülke bizi neden kıskansın? Alman hükümeti pandemi döneminde esnafa ve işçisine aylık 3 bin avro yardımda bulundu. Hükümet bize IBAN numarası verdi. Muhalefet olarak bizim bunları vatandaşlarımıza doğru anlatmamız lazım çünkü başka Türkiye yok" dedi.

Türkiye'deki ekonomik tablonun kötü olduğunu söyleyen Savaş, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"EKONOMİK TABLO ÇOK KÖTÜ"

"TÜİK'e göre 3 milyon 541 bin işsiz var. Ancak bunu analiz ettiğinizde 7 milyon 613 bin kişinin işsiz olduğu ortaya çıkıyor. Her 4-5 geçten biri ailesinin yanında iş arıyor. Son 3 ayda 6 Mayıs-5 Ağustos tarihleri arasında vatandaşların bankalara olan borcunda 157 milyar liralık artış var. Türkiye bütçesinin neredeyse 5'te biri. Bankaların takibe aldığı krediler 163 milyar oldu. Vatandaşların konur, taşıt, ihtiyaç kredileri ve kredi kartları borcu 5 Ağustos itibariyle 1 milyon 271 milyar lira oldu. Döviz kuru yılbaşından bu yana yüzde 72 arttı. İcra iflasa 5 milyon 523 bin yeni dosya gelmiş. Geçen seneye göre yüzde 25 artmış. Türkiye'nin cari açığı haziran ayı itibariyle 3 buçuk milyar dolar.

"MUHALEFET BU TABLOYU DÜZELTMEYE HAZIR"

Konut fiyatları bir yılda yüzde 145,5 arttı. Enflasyonun nerdeyse iki katı. 100 metrekarelik bir ev ortalama 1 milyon 200 bin lira civarında. İnşaat malzemeleri yüzde 100'e yakın artmış. Sadece ekonomi değil eğitim, hukuk sistemleri çok kötü durumda. Tablonun düzelmesi için kısa, orta ve uzun vadeli projeler gerekli. Her alanda plan program yapılmalı. Liyakat sistemi esas olmalı. Kurumlar arası iletişim güçlenmeli ve diyalog oluşmalı. Muhalefet bu tabloyu düzeltmeye hazır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının bölgedeki barış için önemli olduğuna da değinen Savaş, "İktidarın bu pozisyona gelmesi önemli. Söylenen sözlerden ziyade barış ortamının oluşması önemli. Çünkü İsrail, BAE, Suudi Arabistan, Ermenistan gibi ülkelere çok söz söyleyip farklı davranılmışlık var. Sayın Genel Başkanımız ve muhalefet liderleri bu sürece üzüp kızılmaz, aksine çok sevinir. Ama neden 12 yıldır görüşmedi diye sorarız. 12 yıl boyunca milyonlarca insan mağdur oldu. Onları misafir eden toplumlar ve ülkeler de aynı mağduriyeti yaşadı" diyerek Suriye'deki barış ortamının sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirten Savaş, "Suriyeliler kendi ülkesine huzurla dönsün. Suriye'nin üniter yapısından ve toprak bütünlüğünden yanayız" dedi. Savaş, son günlerde gündeme gelen Suriyeli seçmenlerle ilgili de şunları söyledi:

"YABANCILARA VATANDAŞLIK VERİLİRKEN BİR SÜZGEÇ OLMALI"

"Yayladağı'nda, Reyhanlı'da muhtarlığa, belediye meclis üyeliğine, belediye başkanlığına aday olsalar seçilirler. Suriyelilerin doğurganlık hızı bu seviyede devam ederse çocuklarımız öz yurdunda garip kalır. Bu konu siyasi değil milli bir meseledir. Vatandaşlık alan Suriyeliler son zamanlarda Türk ismi almak için başvuruda bulunuyor. Burada kalıcı olmak için bu yola başvuruyorlar."