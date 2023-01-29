Başkan Köse vatandaşlarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Barış Mahallesi Muhtarı Şahin Yavuz tarafından organize edilen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda birim müdürleri de hazır bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Köse, "Esnaf ziyaretlerimiz, ev ziyaretlerimizin yanı sıra yoğun iş temposundan fırsat buldukça mahallelerde de toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda mahalle sakinlerimiz ile birlikte problemleri birlikte çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Köse, "Her daim ifade ettiğimiz gibi tek amacımız bizlere miras olarak bırakılan bu güzel şehre en iyi, en güzel hizmeti verebilmek. Bu nedenle mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden imkanlarımız dahilinde var gücümüzle çalışıyoruz. Ben bir kez daha değerli muhtarımıza ve Barış Mahalleli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK