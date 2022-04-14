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Başkan Kocaman, Ramazan eğlence programına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kocaman, Ramazan eğlence programına katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, minikler için düzenlenen Ramazan eğlence programına katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, minikler için düzenlenen Ramazan eğlence programına katıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından 18 mahallede "Kartepe'de Çocuk Olmak" sloganıyla düzenlenen Ramazan eğlenceleri, geniş katılımla devam ediyor. Hacivat- Karagöz, meddah, ateşbaz ve jonglör gösterileri ile yarışmalara Kartepeli minikler de ilgi gösteriyor.

Etkinliklere katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Evlatlarımızın mutluluğu için düzenlediğimiz etkinlikler geniş katılımla devam ediyor. Ramazan ayının maneviyatını, bereketini dolasıya yaşarken, geleceğimiz olan evlatlarımız için etkinlikler düzenledik. Düzenlenen etkinliklere Kartepeli miniklerimiz büyük ilgi gösteriyor. Gençlerin enerjisi bir harika. Onlarla vakit geçirmek insanı dinlendiriyor" dedi. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, Ramazan eğlence programına katıldı

Başkan Kocaman, Ramazan eğlence programına katıldı

Başkan Kocaman, Ramazan eğlence programına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Karagöz, Çocuk, Yerel, Haberler

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