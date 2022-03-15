Başkan Kocaman, gençlerle buluştu

Lise öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Bakanı Mustafa Kocaman, "Siz bizim umudumuzsunuz, bizim geleceğimizsiniz bizim kaldığımız yerden siz devam edecek bu memlekete en çok siz hizmet edeceksiniz" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşide Başkan Kocaman, gençlerin talep ve önerilerini dinledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kocaman, "Sizler bizim yolumuzu aydınlatan ışıklarsınız. Hayat hızla değişmektedir. Kartepe'mizde nelerin yapılmasını istersiniz bunları öğrenmek için buradayız. Kartepe Belediyesi olarak Ketenciler Gençlik Kampımızı yeniden dizayn ediyoruz. Kısa sürede bitmesi sonrasında sizleri orada misafir etmek isteriz. Sizlerin hayata atılmanızda gereken desteği sonuna kadar verdik vermeye devam ediyoruz. Kendinize inanın ve güvenin. Hayatınızın en önemli anahtarı çalışmaktır. Hayatla mücadele etmeyi öğrenmelisiniz. Sizler kendinizi geliştirmelisiniz. Asla hayallerinizden, hedeflerinizden vazgeçmeyin. Zamanınızı boşa harcamayın. Her şey için zaman bulabilirsiniz. Siz bizim umudumuzsunuz, bizim geleceğimizsiniz bizim kaldığımız yerden siz devam edecek bu memlekete en çok siz hizmet edeceksiniz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ