Başkan Kıymaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı - Haberler

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Başkan Kıymaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kıymaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Başkan Kıymaz, 24 Temmuz 1908 yılında Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu vurguladı.

Başkan Kıymaz, "Anayasal hak olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en önemli aracı basındır, demokrasinin varlığı basın özgürlüğü ile ölçülür, demokrasinin yaşamasın, gelişmesini sağlayan unsurların başında gazeteler, radyolar televizyonlar gelmektedir. Demokratik hayat içeresinde basının sansür ve çeşitli kısıtlamalarla baş başa kalmadan görevini yerine getirebilmesi basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini mecburi kılmaktadır. Basın doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme bakımından demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Türk basınında sansürün kaldırılışının 115. yıldönümünde, özellikle savaş bölgelerinde görev yaparken, görev başında çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden gazeteci meslektaşlarıma rahmet diliyorum. Türkiye gibi demokrasisi sancılı ülkelerde görev yapmanın zorluklarını yaşayan meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, daha özgür, mutlu, huzurlu bir Türkiye ve dünya hayallerimizle sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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