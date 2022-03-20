Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gün içerisinde fırsat buldukça vatandaşların dertlerini dinlemeye devam ediyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gün içerisinde fırsat buldukça vatandaşların dertlerini dinlemeye devam ediyor.

Halkın bire bir sorunlarını dinleyen, insan odaklı hizmetler üretmek için onlarla sık sık bir araya gelen Başkan Kılınç, "Kıymetli hemşerilerimizi belediyemizde ağırlayarak, görüşmeler gerçekleştirdik. Göreve başladığımız günden bu yana tek amacımız halk odaklı çalışmalara imza atmaktı. Bunun içinde fırsat buldukça halkımızla iç içe olmaya özen gösteriyorduk. İnşallah bundan sonra onlarla daha sık bir araya geleceğiz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Adıyaman'ı daha da ilerilere taşıyacağız. Güler yüzleri ve ziyaretleri için tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kılınç'ın halkla sürekli iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise bu duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title