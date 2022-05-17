Başkan Kılınç, üniversite gençliğiyle buluştu - Haberler

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Başkan Kılınç, üniversite gençliğiyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Başkan Kılınç, üniversite gençliğiyle buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi'nin Altınşehir Mahallesi'nde bulunan sosyal tesisini ziyaret ederek Adıyaman Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle buluştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi'nin Altınşehir Mahallesi'nde bulunan sosyal tesisini ziyaret ederek Adıyaman Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle buluştu.

Adıyaman Belediyesi'nin Altınşehir Mahallesi'nde hizmet veren sosyal tesisini ziyaret ederek Adıyaman Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kılınç, "Belediyemizin sosyal tesislerinde gençlerimizin muhabbetlerine ortak olduk. Bu pırıl pırıl gençlerle muhabbet etmek çok keyifli. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak" diyerek, Adıyaman Belediyesi'nin tarafından gençler ve öğrenciler için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Öğrenciler ise yakın ilgisinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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