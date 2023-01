Başkan Kılınç'tan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanı Oğuzhan Kılınç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

İslam'ın kutsal kitabına, yüce rabbimizin kelamına yönelik gerçekleştirilmek istenen alçakça muameleyi en sert şekilde kınadıklarını dile getiren Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanı Oğuzhan Kılınç, Kur'an-ı Kerim'e el uzatan, dil uzatan odaklara müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Kılınç, "Yıllardır hem ülkemize hem de dinimiz İslam'a yönelik hakaret ve saygısızlık içeren çeşitli birçok söylemde ve eylemde bulunulan İsveç'te, henüz vuku bulan hadise, tüm İslam alemini derinden üzmüş ve öfkelendirmiştir. Kutsal kitabımızın Türk Büyükelçiliği önünde yakılarak gerçekleştirilmek istenen eylem için İsveç devletinin ve kolluk kuvvetlerinin izin vermesi kabul edilemez ve sessiz kalınamaz bir durumdur. Bilindiği üzere İsveç'te yıllardır bu ve benzeri İslam düşmanlığı ve hakaret içeren, terör örgütlerinin propagandasını yapan birçok hadise meydana gelmiş ve İsveç devleti tüm bu hadiseleri ya desteklemiş ya da sessiz kalmıştır. Daha düne kadar menfaatleri uğruna devletimizden çeşitli konularda destek talebinde bulunan söz konusu ülkenin böyle alçakça ve küstahça olaylara müsamaha gösterecek ve destekleyecek cesareti nereden bulduğunu anlamak da mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her ne kadar uzlaşmacı ve barışçı bir devlet olsa da kutsal değerlerine, kırmızı çizgilerine asla halel getirmeyip gerektiğinde hem devlet nezdinde hem de kamuoyuyla her türlü tavrı almaya muktedir bir devlettir. Milli Türk Talebe Birliği, tarihi boyunca İslam aleminin ve toplumumuzun her türlü mukaddesatına ve değerine sahip çıkmıştır. Bu değerlere yapılan veya yapılmak istenen her saldırıya da yeri geldiğinde fiilen, yeri geldiğinde en sert sözlerle karşı çıkmıştır. Milli Türk Talebe Birliği dün olduğu gibi bugün de İsveç'te yaşanan bu ahlaksızlığa, bu saygısızlığa sessiz kalmayacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN