Başkan Kılınç'tan hastalara moral - Haberler

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Başkan Kılınç'tan hastalara moral

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kılınç'tan hastalara moral

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Yoğun mesaisinden kalan zamanlarını halkla iç içe geçiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hastanede yatan hastalarla bir araya geldi. Hasta ziyaretinde odaları tek tek gezerek hastalara geçmiş olsun dileğini ileten Başkan Kılınç, hasta yakınlarında da hastaların durumu hakkında bilgiler aldı. Başkan Kılınç ziyaret sonunda yaptığı0değerlendirmede, "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta ve hasta yakınlarına ziyarette bulunduk. Tedavileri süren hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletip, sağlık personelimize kolaylıklar diledik. Rabbim tüm hastalarımıza şafi ismiyle şifa versin" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a anlamlı ziyaretinden ötürü teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleyman Kılınç Adıyaman Yerel Haberler

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