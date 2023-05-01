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Başkan Kılınç'tan belediye personeline ziyaret

Başkan Kılınç'tan belediye personeline ziyaret

Yerel Haberler

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan ekip arkadaşlarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan ekip arkadaşlarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremin ardından görev yapan personellere kolaylıklar diledi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Başkan Kılınç, halkın ulaşım konusunda rahatlığını sağlayabilmek ve şehrin eski düzenine kavuşması için sürdürülen hizmetler hakkında sorumlulardan ve personelden bilgi aldı.

Başkan Kılınç, şehrin en kısa zamanda eski sosyal durumuna gerilmesi için yoğun şekilde çalışacaklarını da söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Belediyesi Süleyman Kılınç Yerel Haberler

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