Başkan Kılınç'tan ameliyat olan gaziye geçmiş olsun ziyareti - Haberler

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Başkan Kılınç'tan ameliyat olan gaziye geçmiş olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kılınç'tan ameliyat olan gaziye geçmiş olsun ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2021 yılında Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Harekatında yaralanan ve ikinci ameliyatını olan Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduAdıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci ameliyatını olan Adıyamanlı Piyade...

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2021 yılında Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Harekatında yaralanan ve ikinci ameliyatını olan Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci ameliyatını olan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'ı ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralı gaziye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Gerçekleştirdiği ziyarette Gazi Musa Taştan ve ailesiyle bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, "Sağlık durumu iyi olan kahraman gazimize Yüce Allah'tan şifalar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Musa Taştan ve ailesi ise Başkan Kılınç'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Piyade Uzman Çavuş, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Irak, Yerel, Haberler

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