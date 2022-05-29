Başkan Kılınç mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Haberler

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Başkan Kılınç mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kılınç mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Son olarak Müftülük Caddesinde yer alan Adliye Sarayı civarında bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Kılınç, "Memleketimizin gönlü cömert insanlarıyla bir arada olmak bize çok iyi geliyor" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç'a teşekkür edip, istek ve taleplerini dile getirdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Müftülük Adıyaman Esnaf Yerel Haberler

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