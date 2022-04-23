Başkan Kılınç koltuğunu çocuk başkana bıraktı

ADIYAMAN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, başkanlık koltuğunu İlkokul 3. Sınıf Öğrencisi Kerem Uyandı'ya devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da coşkuyla kutlandı. Okullarda düzenlenen etkinliklerin yanı sıra, Valilik, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü makamları da 1 günlüğüne çocuklara bırakıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, koltuğunu Demokrasi İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Kerem Uyandı'ya bıraktı. Çocuk başkan ilk talimatını Su İşleri Müdürlüğüne verdi. Okulundaki hayrat çeşmesinin suyunun şehir alt yapısına bağlanmasını istedi.

Kerem Uyandı, parklar ve oyun alanlarının yapılmasını isteyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünyaya barış ve mutluluk getirmesini diledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yıl dönümünü kutluyoruz. 23 Nisan, Dünyada ve ilk tek örneği olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş. Gelecek çocuklarımızındır. Ülkenin istikbali onların elindedir. Bilimle yoğrulmuş yeni nesil, kendi manevi değerlerini içselleştirmiş bir nesil olacağından hiç kuşkum yok. Daha güzel bir ülke, daha güzel bir dünya olacağına bu nesilleri görünce inancımız artıyor. Ülkemizin geleceği parlaktır. 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına barış, kardeşçe ve paylaşımcı bir dünya olmasını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kılınç, daha sonra Kerem Uyandı ve beraberinde ki Okul Müdürü Mahmut Yılmaz, Öğretmeni Ali Büyüktaş ve Annesi Gülşah Uyandı'ya çeşitli hediyeler verdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel