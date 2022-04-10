Başkan Kılınç, gençlik merkezini inceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Kılınç, gençlik merkezini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Kılınç, gençlik merkezini inceledi

Yakın zamanda tamamlanması planlanan eski Şire Pazarının bulunduğu alana yapılan gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

ADIYAMAN (İHA) - Yakın zamanda tamamlanması planlanan eski Şire Pazarının bulunduğu alana yapılan gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarı alanında yapımı devam eden ve yakın zamanda tamamlanması planlanan gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nin inşaat alanında sorumlulardan bilgi alan ve yaptığı incelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine önemli katkı sağlayacak olan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunduk. Gençlik hazinedir anlayışıyla gençlerimize yönelik projelerimizi daima taze tutuyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise böyle önemli bir eserin kendi mahallelerinde yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, gençlik merkezini inceledi

Başkan Kılınç, gençlik merkezini inceledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler Mahallesi, Süleyman Kılınç, Adıyaman, gençlik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title