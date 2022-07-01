Başkan Kılınç, ADIMEK kurs merkezindeki eserleri inceledi - Haberler

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Başkan Kılınç, ADIMEK kurs merkezindeki eserleri inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kılınç, ADIMEK kurs merkezindeki eserleri inceledi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren ADIMEK'i ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, el emeği göz nuru eserleri tek tek inceledi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren ADIMEK'i ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, el emeği göz nuru eserleri tek tek inceledi.

ADIMEK kurslarına katılan kadınların yaptığı el emeği göz nuru çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Kılınç, daha sonra kursiyerlerle sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Yapılan ziyarette sorumlulardan bilgiler de alan Başkan Kılınç, "Meslek edindirme kurslarımız bünyesinde faaliyet gösteren kursiyerlerimizin el emeği göz nuru çalışmalarını inceledik. Bu kurslarla hem kadınlarımıza yönelik faydalı faaliyetler gerçekleştiriyor, hem de belediye olarak değerlerimizin gelecek nesillere sevdirilmesi gayreti içerisinde oluyoruz. Birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran tüm hocalarımızı ve kursiyerlerimizi kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Adıyaman Yerel Haberler

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