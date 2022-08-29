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Başkan Kılınç, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Yerel Haberler

Başkan Kılınç, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 1922 tarihinde kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk tarihindeki önemine dikkat çekerek, nice zaferler dileğinde bulundu.

30 Ağustos 1922 tarihinde altın harflerle yazılan zaferin, önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk milletinin en önemli zaferlerden birisi olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıldönümüne ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel gün vesileyle, büyük fedakarlıklar yaparak bağımsızlığımızı kazanarak bir devlet olmamızı sağlayan kahraman ecdadımıza şükranlarımı sunuyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Adıyaman Sakarya Yerel Haberler

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