Başkan Kılıç'tan evi yanan aileye yardım eli

Samsun'un Terme ilçesinde evi yanan ailenin yardımına Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç koştu. Evleri kullanılamaz hale gelen aile için harekete geçen belediye ekipleri konteyner evlerini aileye teslim etti.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Eğercili Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan üzücü olayda evi yanan ve eşyaları kullanılmaz hale gelen aileye yardım eli uzattı. Aileyi ziyaret ederek, "Ne gerekiyorsa yapacağız" diyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilk olarak aileye geçici olarak barınmaları için konteyner ev ulaştırdı.

"Ailemizin yüzünü güldüreceğiz"

Aile sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ali Kılıç, "Terme Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın iyi günlerinde de kötü günlerinde de hep yanlarında olduk. Her zaman da olmaya devam edeceğiz. Hafta için Eğercili Mahallemizde üzücü bir yangın yaşandı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmaması bizim için en büyük teselli. Yangında evi ve eşyalarını kaybeden ailemize elimizden gelen yardımı yapacağız. İlk olarak barınma sorunlarını çözmek için konteyner evimizi ulaştırdık. Ekiplerimiz ayrıca ailemizin yatak, yorgan, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Daha sonra hayırsever hemşehrilerimizle birlikte ailemizin evini yeniden inşa etmek için çalışmalara başlayacağız. Bir an önce ailemizin yüzünü yeniden güldüreceğiz. Kendilerine tekrar geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Evleri yanan Ordu Ailesi ve mahalle sakinleri Başkan Kılıç'a yapılan yardımlarından dolayı teşekkür etti. - SAMSUN