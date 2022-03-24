Başkan Kılıç, miniklerle fidan dikti

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Orman Haftası kapsamında miniklerle buluşarak birlikte fidan dikimi yaptı.

Buca Belediyesi, Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu binasının bahçesinde düzenlenen etkinlikte, belediyenin yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerinin öğrencileriyle beraber fidan dikti. Minik elleriyle fidanları toprakla buluşturan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Küçük öğrencilerle fidanlara can suyunu veren Başkan Kılıç, ağaçların önemini anlattı.

Buca'nın yeşil varlığını korumak ve artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Erhan Kılıç, "Çevre bilincini çocuk yaşlarda kazandırmak büyük önem taşıyor. Bizler de çocuklarımızın daha temiz havada büyümeleri için ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Kılıç, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. - İZMİR