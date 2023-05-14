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Başkan Kılıç, eşi ile beraber oyunu kullandı

Başkan Kılıç, eşi ile beraber oyunu kullandı

Yerel Haberler

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eşi Zuhal Kılıç, oyunu İsmet Yorgancılar Ortaokulu'nda 1299 numaralı sandıkta kullandı. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Kılıç, "Demokrasi kültürüne inanmış insanlarımızın mutlaka gelip oy kullanması gerekir. Birey olarak ülkemizin geleceğinin planlanmasında hepimize görevler düşüyor. Bugün çıkacak sonuçlar milletimizin iradesini ortaya koyacaktır. Hepimizde bir bayram sevinci var bugün. Sandıklardan çıkan sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Erhan Kılıç Demokrasi Yerel Haberler

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