Başkan Kibar: 'Organize sanayi bölgemizin kalifiye eleman sorununu gidereceğiz'

FATSA, ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa Belediyesi Türk- Japon ortaklığı ile Kadınlar için 'Mesleki Eğitim Merkezi Projesi' dahilinde kurduğu tekstil atölyesi ile yılda 300 kişiyi eğiterek, istihdam etmeyi hedefliyor.

Proje dahilinde 1 milyon TL'si hibe olmak üzere Halk Eğitim Merkezi'nde toplamda 1 buçuk milyon TL'ye kurulan tekstil atölyesi sayesinde bir yılda 300 kursiyerin organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikalarında istihdam edilmesi hedefleniyor. Proje sayesinde bu zamana kadar dikiş makinesi kullanmamış bir kişi, aldığı eğitimle kalifiye personel olarak eleman ihtiyacı olan fabrikalara çalışacak düzeye geliyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde 20 kursiyerin eğitimlerini tamamlamasıyla birlikte Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Türkiye İş Kurumu İlçe Müdürü Mehmet Cem Kuru tarafından belgeleri takdim edildi.

Belge taktimi sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Türk-Japon ortaklığı adı altında başarılı bir projenin kursiyerlerini daha işbaşına yönlendirdiklerini belirterek, "Bu kıymetli proje Türkiye'de 730 proje içerisinde hibe proje almaya hak kazanmış 10 projeden bir tanesi. Toplamda 1 buçuk milyon TL'nin üzerinde mal olan bu projede 300 tane meslek sahibi etmeyi planlıyoruz. Projeye katkısı olan kurumlarımız ve Fatsa Belediyesi olarak koordineli olarak yürüttüğümüz programda kursiyerlerimiz son gününe geldi. Şu ana kadar 100 kişiye yakın kursiyerimizi iş başı eğitim programı dahilinde istihdam ettik" dedi.

"Organize sanayi bölgemizin kalifiye eleman sorununu gidereceğiz"

Eğitim programlarının devam edeceğini ifade eden Başkan Kibar, "Ben bu projenin paydaşı olan bu projeye emek veren destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Organize sanayi bölgemizin en önemli problemlerinden biri olan kalifiye eleman yetiştirme noktasında bugün Halk Eğitim Merkezi'nde kurmuş olduğumuz mesleki eğitim atölyemiz ile birlikte bugün inşallah çok daha fazla kalifiye elemanlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı Organize Sanayi Bölgemizde istihdam edeceğiz" diye konuştu. - ORDU