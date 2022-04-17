Başkan Kavuş'tan huzurevinde iftar Kur'an kursunda sahur

MERAM, KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iftar saatinde huzurevinde kalan yaşlılara konuk olurken sahuru ise Seyrantepe Kur'an kursunda eğitim gören gençlerle yaptı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, haftasonu iftarında Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü İbrahim Akyüz ile birlikte Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan çınarlarla buluştu. İftar öncesinde huzurevinde kalan büyüklerle bir süre sohbet eden Başkan Kavuş, her biri ile ayrı ayrı ilgilenerek hatırlarını sordu.

"İyiki hep beraberiz"

Kendisi için anlam dolu iftarlardan birini yaşadığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum mutluluğu kelimelerle ifade edebilmek mümkün değil. Sizlerle buluşmuş olmak bizler için çok kıymetli, iyiki varsınız, iyiki hep beraberiz. Bizler sizler için ne güzel olacaksa onun için çalışmaya koşturmaya devam ediyoruz. Burada bulunan çok amaçlı salonu kütüphaneye çevireceğiz. Ayrıca film izleyebilmeniz için bir mekan hazırlayacağız. Şunu bilin ki bir isteğiniz olursa ben 7/ 24 emrinizdeyim" diye konuştu.

"Büyüklerimize hizmet apayrı bir onurdur"

Huzurevinin çınarlarıyla bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan da, "Büyüklerimizin bir isteği varsa onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Onlar için güzel şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz ama yine de iletecekleri bir şey olursa onu da çözmek için her zaman hazırız. Bundan sonra daha sık karşılaşacağız inşallah. Sizleri burada rahat ettirmek, daha mutlu ve daha huzurlu olmanız için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Sizlere hizmet etmek bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur. Sizlerden de tek isteğimiz bizler için dualarınızı eksik etmemeniz" dedi.

"Hafızlık en değerli hazinelerden biridir"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un sahur adresi de Seyrantepe Kur'an Kursu oldu. Başkan Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte kursta hafızlık eğitimi gören gençlerle birlikte sahur yaptı. Sahur öncesinde gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Kavuş, hafız olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Bugün geriye dönüp baktığımda beni hafızlığa gönderenlerden yetiştirenlerden 'Allah razı olsun' diyorum. Sizleri buraya gönderen anne babalarınızdan, yetiştiren hocalarınızdan ve burada olmanıza vesile olan hayırseverlerden de Allah binlerce kez razı olsun. Çok zor bir yola çıktınız ama bu yolun sonunda dünyanın en büyük hazinelerinden birine sahip olacaksınız. Hafızlık bir hazine. Bu hazine sayesinde okul hayatınız da çok kolay geçecek. Allah'ın emirlerini ezberliyorsunuz. İnşallah o emirleri hayatlarınızda yaşayanlardan da olursunuz" diye konuştu.

Gece yenilen sahur yemeğinin ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - KONYA