Başkan Kavuş direksiyon başında vatandaşı dinliyor

'Bizim Meram Taksi' ile Konya'da bir ilki gerçekleştiren merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, pandemi nedeniyle verdiği aranın ardından yeniden 'Bizim Meram Taksi'nin direksiyonuna geçerek Meramlılara sürpriz yaptı. Başkan Kavuş, taksisine aldığı vatandaşlarla belediye hizmetlerinden ülke ve dünya gündemine kadar her konuda hasbihal etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'Bizim Meram Taksi' ile hemşehrilerine yeniden sürpriz yaptı. Şoför koltuğuna ilk defa pandemi sürecinde çıkan ancak salgının artması ile ara veren Başkan Mustafa Kavuş, yeniden direksiyona geçerek taksisine aldığı vatandaşlarla hasbihal etti. Taksi bekleyenlerin yanı sıra durakta otobüs ya da dolmuş bekleyenleri de istedikleri yere kadar götüren Başkan Kavuş, belediye hizmetlerinden dünya gündemine, spordan siyasete kadar hemen hemen her konuda vatandaşlarla sohbet etti. Taksinin direksiyonunda, hemşehrilerinin nabzını tutmak, görüş ve beklentilerini birebir öğrenmek isteyen Mustafa Kavuş'u gören vatandaşlar bir taraftan şaşkınlıklarını gizleyemezken diğer taraftan da büyük mutluluk yaşadı.

"Bizim Meram Taksi, hemşehrilerimizle aramızdaki onlarca köprüden yanlızca biridir"

Karşılarında belediye başkanını görenler, yaşadıkları kısa süreli şokun ardından belediyenin çalışmaları hakkındaki düşüncelerini ve Meram için beklentilerini yüz yüze Başkan Kavuş'a anlatma fırsatı yakalarken, Kavuş da vatandaşlarla sohbet etme ve onların belediye hakkındaki fikirlerini öğrenme fırsatı buldu. 'Bizim Meram Taksi'nin hemşehrileriyle kurdukları onlarca gönül köprüsünden yalnızca biri olduğunu ifade eden Kavuş, "Göreve başladığımız günden bu yana halkla ilişkiler alanında birbirinden değerli çalışmalar ortaya koyduk. Öncelikle hemşehrilerimizle hep iç içe olduk. Bugüne değin, ben belediyedeyken gelip görüşmeden gönderdiğim hiçbir hemşehrim olmamıştır. Eğer belediyede değilsem de bilgilerini alıp sonradan davet ederek görüşmüşümdür. Bizim Meram Masamız ile sorunlarına hızlı çözümler üretip vatandaşlarımızın memnun kalmalarını sağladık. Fırsat bulduğumuz her anımızı vatandaşlarımızı ziyaret ederek değerlendirdik. Uzak yakın demeden tüm mahallelerimizi yılda en az birkaç kez ziyaret ettik. Bu ziyaretlere pandemi sürecinde bile ara vermedik. Şimdi de 'Bizim Meram Buluşmaları' adı altında mahallelerimize yeniden bir çıkarma yapıyor, hemşehrilerimizi dinliyor, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. 'Bizim Meram Taksi' de çok etkili bir iletişim yolu oldu bizim için. Tamamen doğal ve spontane gelişen bir sohbet ortamı oluyor. Vatandaşlarımız taleplerini, beklentisini, düşüncelerini anlatıyor, bizler de kafasındaki tüm soru işaretlerine yanıtlar veriyoruz. Binen her vatandaşımız sıcak bir sohbet ortamında aldığı yanıtlar sebebiyle taksiden mutlu iniyor. Bu sebeple her yönden değerli bulduğumuz bu çalışmayı da her fırsatta tekrarlamayı planlıyoruz" diye konuştu. - KONYA