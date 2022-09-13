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Başkan Kavaklıgil'den Kaymakam Hatam'a "hayırlı olsun" ziyareti

Yerel Haberler

Başkan Kavaklıgil'den Kaymakam Hatam'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yeni göreve başlayan Tosya Kaymakamı Suat Hatam'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yeni göreve başlayan Tosya Kaymakamı Suat Hatam'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Kavaklıgil, Kaymakam Suat Hatam'a "Hoş geldin" diyerek hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Kavaklıgil, "Tosya'ya en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve iş birliği içerisinde bir ve beraber şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam Hatam da ziyareti nedeniyle Başkan Kavaklıgil'e teşekkür etti. Tosya'yı daha ileriye taşıyabilmek için birlikte çalışacaklarını söyledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Volkan Kavaklıgil Yerel Haberler

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