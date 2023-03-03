Başkan Karalar, 'Deprem Dirençli Adana' için bilim insanlarıyla çalışma başlattı

ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Binici, Adana'da yaşanılan deprem sonrası incelenmesi, tekrar ele alınması gereken binaların olduğunu belirterek, "Bunun için çalışmaların başlatılması gerekiyor. Güçlendirmeler için farklı yöntemler mevcut" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem dirençli bir Adana oluşturmak için başlattığı çalışmalar çerçevesinde, ODTÜ ve Çukurova Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya araştırma alanı Yapı Mühendisliği olan ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Binici, ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yakut, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği-Geoteknik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Laman ile Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

"Hocalarımız deneyimlerini bizimle paylaşacaklar"

Toplantıya katılan bilim insanlarının binaların güçlendirilmesiyle ilgili İstanbul'da, İzmir'de ciddi çalışmaları olduğunu söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hocalarımız deneyimlerini bizimle paylaşacaklar ve bizler de bu bilgi birikiminden faydalanacağız. Olası bir depremin oluşturacağı zararları en aza indirmek için çalışıyoruz. Sismik araştırma da yaptıracağız. Depremle ilgili halkımızın bilgilenmesi için panel düzenleyeceğiz. Değerli hocalarımız da gelip katkı koyacaklar. Güçlendirmenin merhalesi ne olur? Çünkü güçlendirmenin gerekli olduğu binalar için ekonomisi olan bir proje yapılıyor. Bu projenin bir maliyeti oluyor ve bina sahiplerinin bunu onaylaması gerekiyor. Katılım sağlayan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Güçlendirmede farklı binalar için farklı yöntemler var

Prof. Dr. Barış Binici de kendi alanları gereği depremsellik tarafına girmeden, Adana'nın geçmişiyle, yapı stoğuyla değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini söyleyerek, "Bu esnada depremde yaşanılan hasarlar var. İncelenmesi, tekrar ele alınması gereken binalar mevcut ve vatandaşın bir şekilde itidal noktasına getirilmesi, normal yaşamlarına döndürülmesi gerekiyor. Bunun için de çalışmaların başlatılması gerekiyor. Güçlendirmeler için farklı yöntemler mevcut. Vatandaşın evini boşaltarak yapılan güçlendirmeler var. Burada genelde perde duvar ilavesi, yeni eleman ilavesi gibi uygulamalar var. Bunun yanı sıra eleman güçlendirmesiyle yürüdüğümüz uygulamalar var. Bu bir miktar daha kullanıcı dostu diyebiliriz. Farklı binalar için farklı yaklaşımlar benimsenmek zorunda kalınıyor. Metrekaresine, katsayısına bağlı olarak bu uygulamalar değişiyor. Burada deprem yönetmeliği zaten gerekli yöntemi veriyor. Bu yöntem takip edilip, mevcut bina irdelendikten sonra ilgili güçlendirme, hedef performansı sağlayan güçlendirme belirleniyor ve bu daha sonra proje haline gelerek uygulamaya geçiliyor" diye konuştu. - ADANA