Başkan Karakurt vefat etti Yerel Haberler Malatya'nın Darende İlçesi eski belediye başkanlarından Abdullah Karakurt vefat etti. Malatya'nın Darende İlçesi eski belediye başkanlarından Abdullah Karakurt vefat etti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle 91 yaşında vefat eden Abdullah Karakurt, Darende Zaimoğlu Çarşı Camisinde ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazından sonra Hacı Derviş Mahallesi'ndeki Kurtbağ Mezarlığı'nda defin edildi. 1980-1989 yılları arası iki dönem Darende Belediye Başkanlığı yapan Karakurt'un ilçeye önemli hizmetleri olmuştu. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Malatya Darende Yerel Haberler

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